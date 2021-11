Les chauffeurs de cars de la CFTA ont décidé de reprendre leur grève illimitée en Dordogne et en Corrèze

Leur mouvement de grève illimitée à l'appel de la CGT avait été interrompu par les vacances de la Toussaint. Les chauffeurs des autocars CFTA du groupe Transdev, qui effectuent une partie du ramassage scolaire des collégiens et des lycéens en Dordogne et en Corrèze ont décidé de reprendre le mouvement, le jour de la rentrée, le lundi 8 novembre. Les deux réunions de négociations, entre la CGT et la direction n'ont pas abouti.

37 euros bruts d'augmentation

Les revendications de la CGT, à l'initiative du mouvement n'ont pas évolué. Les chauffeurs réclament une revalorisation salariale, 500 euros de plus par mois et un 14e mois. Ils dénoncent également leurs conditions de travail avec des amplitudes horaires allant jusqu'à 14h et un sous-effectif criant. "Les deux précédentes réunions entre la CGT et la direction n'ont abouti a rien, regrette Nathalie Loridan, elle-même chauffeur et élue au CSE. On leur a proposé 2,40% d'augmentation, c'est à peu près 37 euros bruts. Si déjà on commençait à trois chiffres ce serait déjà pas mal pour un début estime-t-elle

Selon Nathalie Loridan, 50% des chauffeurs devraient observer le mouvement lundi. Les grévistes ont prévu de se retrouver à 8 heures devant le dépôt.