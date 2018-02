Paris, Île-de-France, France

Plusieurs syndicats et collectifs de VTC appellent l'ensemble des chauffeurs à une grève illimitée à partir de ce samedi. Leur revendication : qu'un tarif minimum soit instauré. Des blocages et des manifestations sont prévues dans plusieurs grandes villes dont Paris, Marseille, Lille, Nice ou encore Bordeaux.

"Le 8 décembre 2017, la ministre du Transport a pris l’engagement de lancer une mission pour travailler sur la tarification minimum et le temps de travail (…)", écrit la CFDT dans son appel à la grève, "malheureusement la mission n’est toujours pas lancée, le gouvernement joue la montre et ne répond pas au désespoir des VTC".

Dix euros minimum par course

La CFDT réclame l'instauration de tarifications minimums : 10 euros nets minimum par course pour le chauffeur, 1,50€ du kilomètre, 0,50 centimes à la minute et 2€ de la prise en charge. "Aucun travailleur en France, qu’il soit indépendant ou salarié, gagne 4,50 euros de l’heure", déplore le syndicat, qui s'alarme également de la hausse du prix des carburants (et notamment du gasoil) découlant de l'augmentation des taxes.

À Paris, les grévistes vont organiser un barrage filtrant à partir de 7h samedi matin à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Ils ont aussi prévu de rejoindre Paris dans la matinée en organisant une opération escargot pour se rendre au ministère des Transports où ils espèrent arriver dans l'après-midi. À Nice, ils prévoient de bloquer l'aéroport.