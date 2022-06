Les chauffeurs routiers bloquent la zone de Clésud à Miramas pour demander des hausses de salaires

Ils sont une centaine de chauffeurs routiers mobilisés ce lundi matin sur la zone industrielle de Clésud à Miramas pour demander des hausses de salaires. Un mouvement national face à l'inflation. Les transporteurs estiment ne plus s'en sortir. Ils vont rester à Miramas jusqu'à midi.

Dès 4 heures 30 ce lundi matin les chauffeurs routiers ont pris leur quartier sur la zone industrielle de Clésud à Miramas (Bouches-du-Rhône) pour manifester leur mécontentement. A l'appel de plusieurs syndicats au niveau national, livreurs, ambulanciers, chauffeurs de cars se sont mobilisés pour demander des hausses de salaires face à l'inflation. Sur la zone Clésud de Miramas les transporteurs ont décidé de bloquer les poids-lourds qui souhaitent entrer et sortir, en revanche les voitures peuvent circuler sur les voies qui longent le secteur.

Les transporteurs routiers demandent dans l'urgence l'ouverture de nouvelles négociations pour obtenir des hausses de salaires. Certaines directions ont proposé 3%, insuffisant pour les chauffeurs qui demandent une hausse de 15% et un 13e mois.

Aujourd'hui un chauffeur routier gagne seulement le SMIC, avec l'inflation, certains n'arrivent même plus à payer leur carburant pour venir travailler, ça devient très très compliqué - Mustafa Zouphir, secrétaire général du syndicat CFDT transports Durance-Alpilles

"Les patrons du transport pratiquent la politique de l’autruche", avaient dénoncé dès début juin dans un communiqué commun la CFDT, la CGT, FO, la CFTC et la CFE-CGC. Confrontés à "une inflation galopante et exponentielle, une forte pénurie de salariés due au manque d’attractivité dans l’ensemble des secteurs" et "un pouvoir d’achat qui fond comme neige au soleil". Dans le transport routier de marchandises, des accords ont été signés en février dernier (revalorisation des grilles salariales de 6%) mais "ils sont déjà devenus caducs" car les minima sont repassés en dessous du Smic d'après les syndicats.