Les chauffeurs scolaires manquent à l'appel dans le vignoble nantais

Cherche chauffeurs de cars scolaires dans le vignoble nantais, urgent. 55 postes sont à pourvoir pour la rentrée prochaine. Le problème de recrutement existe partout et il s'est encore accentué depuis le Covid. Le métier n'est pas attractif et pas forcément à cause des cris des enfants dans le car ! C'est surtout qu'il s'agit de petits contrats, avec un salaire pas mirobolant et une amplitude horaire forte.

Frédéric travaille depuis cinq ans pour les Transports Voisin, à Gétigné, près de Clisson. Il démarre sa journée de chauffeur de car à 6h50 et rentre chez lui après 18h : "C'est une sacrée amplitude horaire, mais, entre 9 heures 30 et 15 heures 30, on ne roule pas." Frédéric travaille 24 heures par semaine et gagne 800 euros par mois. Un complément à sa retraite de militaire. Il reconnaît qu'avec sa pension, il n'est pas le plus à plaindre, mais, pour d'autres de ses collègues, les fins de mois sont difficiles. Et ce même si, à 12,60 euros de l'heure, les chauffeurs des transports Voisin sont plutôt bien payés dans le secteur, selon ce délégué du personnel.

L'entreprise, qui fait du transport scolaire sur les secteurs de Vallet, Gétigné et Montaigu, a conscience du problème. Et elle est arrangeante avec ses salariés, selon Patrick Henry, responsable du centre de Gétigné : "On a beaucoup de nos conducteurs qui stationnent leur véhicule chez eux, ce qui leur permet de ne pas avoir de frais pour venir travailler. On essaie aussi de trouver certains rythmes, on a certains conducteurs qui ne peuvent travailler que le matin parce qu'ils ont une autre activité. Ou inversement le soir."

Parmi les profils recherchés, des mères de famille et des pré-retraités

Auparavant, beaucoup de conducteurs de cars étaient, comme Frédéric, des retraités de l'armée avec le permis D. Mais ce type de profil est devenu rare. L'entreprise Voisin recrute aujourd'hui "des gens qui sont à leur compte, avec une activité qui peut se greffer à la nôtre, car on a une plage horaire entre 9 heures et 16 heures où ils sont libres de leur temps", explique Patrick Henry. "Après, on peut imaginer aussi des personnes au foyer, des mamans qui peuvent en profiter pour emmener leurs enfants dans leurs établissements scolaires. Ou des gens qui ont une petite retraite, ça leur permet de compenser. Ou de partir aussi plus tôt. Nous, on a des gens qui partent à 60 ans, qui prennent une pré-retraite et qui viennent compléter avec ce travail."

Clisson Sèvre & Maine Agglo, qui est en charge des transports scolaires, essaie à son niveau de favoriser le recrutement de conducteurs : "On essaie de compléter les contrats puisqu'on assure le transport des enfants des écoles vers les piscines ou les espaces culturels", explique Sandrine Lecry, responsable du service transports au sein de l'agglomération. "Du coup, pour les chauffeurs, ça fait un salaire plus intéressant. Après, on essaie aussi de motiver les communes pour qu'elles alertent leurs agents, ceux par exemple qui font la cantine le midi. D'autant qu'un décret est paru pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, qui permet de compléter son temps de travail en faisant du transport."

"Ce ne sont pas nos enfants mais on les voit grandir et on s'y attache"

Mais rien n'y fait, le métier de chauffeur scolaire n'attire pas aujourd'hui. Alors quand l'un d'eux tombe malade, Clisson Sèvre Maine & Agglo mixe les circuits scolaires, avec le risque de les rallonger pour les élèves. Mais comme dit Sandrine Lecry, "tu passes plus de temps mais au moins, tu es sûr d'avoir un transport. Parce que les fois où il y a une semaine sans transport, les familles peuvent râler. Ce qu'on comprend parfaitement, car c'est un service public qui n'est pas rendu."

L'agglomération compte 96 circuits scolaires et transporte près de 5.800 élèves. Sandrine Lecry prépare déjà la rentrée prochaine, en prenant compte de cette pénurie de conducteurs : "On n'est pas serein, mais on fait comme on peut. Je ne m'inquiète pas encore pour la rentrée de septembre, on a encore un peu de marges pour mutualiser les circuits, mais il faut que des conducteurs arrivent. Si les choses ne s'améliorent pas d'ici un ou deux ans, là, on tirera la sonnette d'alarme."

À en croire Frédéric, conducteur de car scolaire est pourtant un beau métier : "Ce ne sont pas nos enfants mais on les voit grandir et on s'y attache. On y fait attention comme la prunelle de nos yeux car les parents nous confient ce qu'ils ont de plus précieux", raconte-t-il avec de l'émotion dans la voix.