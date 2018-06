Ils veulent montrer qu'ils ne lâcheront rien. Même si la réforme de la SNCF a été votée, les cheminots restent mobilisés. Ils ont mené diverses actions pour interpeller les passants jeudi 22 juin 20185, dans les rues de Belfort. Une journée de mobilisation à l'appel des syndicats Sud Rail et CGT qui a réuni une cinquantaine de personnes - des cheminots belfortains, mais aussi mulhousiens et strasbourgeois.

Les syndicats CGT-Cheminots et Sud Rail ont annoncé qu'ils allaient maintenir la grève pendant l'été. Ils espèrent encore pouvoir faire revenir le gouvernement sur le texte qui a été voté.

"On ne retournera pas au boulot tant que ça ne sera pas réglé. On n'est pas près de lâcher" - Mathieu Rolin, conducteur du trains à Mulhouse, et délégué Sud Rail dans le Grand Est