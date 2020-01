Les cheminots auvergnats enterrent symboliquement la nouvelle SNCF

Clermont-Ferrand, France

Ils n'ont pas manifesté contre le projet de réforme des retraites. L'action des cheminots CGT, avec l'appui de quelques militants SUD, dénonçait le nouveau statut de la SNCF mis en place depuis le 1er janvier. Les deux sujets sont malgré tout liés, d'ailleurs la manifestation organisée ce mardi sur le parvis de la gare de Clermont-Ferrand a commencé en retard, le temps d'achever l'assemblée générale consacrée à la grève.

Prise de parole devant la gare © Radio France - Emmanuel Moreau

Plusieurs SNCF, avec des statuts différents, se sont succédées depuis la nationalisation de 1938. Si l'entité juridique n'était pas la même, cela ne changeait rien pour les voyageurs. Avec la nouvel année, l'EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) est devenu une SA, une Société Anonyme, détenue à 100% par l'Etat (il y a en fait plusieurs Sociétés Anonymes). Pour les syndicats, la disparition du terme public n'est pas anodin: déjà les nouveaux embauchés n'auront plus le statut de cheminot et la multiplication des sociétés ouvre la porte à des filialisations ou privatisations.

Un cercueil symbolisant la SNCF

200 cheminots environ, venus des quatre départements auvergnats, sont donc venus dire leur opposition à cette SNCF nouvelle version. Ils ont transporté un cercueil symbolisant la défunte SNCF. Après une prise de parole sur le parvis de la gare, les cheminots se sont rendus devant l'ancienne direction régionale, qui abrite encore les quelques services qui n'ont pas été transférés à Lyon.

Ils voulaient rencontrer le directeur régional voyageurs mais ont trouvé porte close. Une porte qui n'a pas résisté longtemps. Les manifestants se sont éparpillés dans les étages mais n'ont pas trouvé beaucoup de monde dans les bureaux. Ils ont terminé leur action sur les voies, ce qui a retardé les quelques rares trains circulant ce mardi. Des manifestants qui ont pour mission de convaincre le plus grand nombre de collègues de se mobiliser contre la réforme des retraites, dès jeudi, pour la nouvelle journée interprofessionnelle d'action.