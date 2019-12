Les cheminots d'Orléans et des Aubrais toujours aussi mobilisés contre la réforme des retraites

Orléans, France

Drapeaux de la CGT et banderoles à la main, les cheminots arrivent par groupes et sont bientôt 90 sur le parvis de la gare des Aubrais. C'est Marion Gazeaux, la secrétaire de la CGT Cheminots à Orléans qui ouvre l'assemblée générale au micro.

Les annonces d'Edouard Philippe, tout sauf apaisantes

C'est la première AG des cheminots d'Orléans et des Aubrais depuis les annonces du premier ministre Edouard Philippe, qui a présenté ses premiers arbitrages sur la réforme des retraites mercredi 11 décembre.

Marion Gazeaux, la secrétaire de la CGT Cheminots à Orléans © Radio France - Mathilde Bouquerel

Des annonces qui ont plus soufflé sur les braises qu'autre chose, selon Marion Gazeaux. "On n'en attendait pas grand-chose ... On a été comblés !", ironise-t-elle, "On s'était dit qu'Edouard Philippe tenterait probablement un geste d'apaisement, ça n'a même pas été le cas. Maintenant, il a un front syndical et politique uni face à lui."

La grève reconduite, jusqu'à quand ?

Les cheminots votent à l'unanimité la reconduction de la grève pour le lendemain vendredi 13 décembre avant de fixer une AG pour le lendemain matin au même endroit.

"Pour ce weekend, la SNCF prévoir à nouveau un trafic quasi nul et ça risque de s'aggraver lundi et mardi parce que beaucoup de collègues vont se remettre en grève", estime Pierre Prodhomme du syndicat Sud.

Les cheminots réunis devant la gare des Aubrais ont voté la reconduction de la grève à l'unanimité © Radio France - Mathilde Bouquerel

On est déterminés à continuer jusqu'au retrait total de ce projet de réforme

Au niveau national, la CGT a évoqué la possibilité d'un mouvement qui se prolonge pendant les fêtes. "On n'en est pas là, les AG sont souveraines et c'est elles qui décident", commente Pierre Prodhomme, "Mais ce qui est sûr c'est qu'on est déterminés à continuer jusqu'au retrait total de ce projet de réforme."