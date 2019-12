Les cheminots de Saint-Étienne reconduisent leur grève de 24 heures

Apres déjà 14 jours de grève, la mobilisation ne faiblit pas du côté de l'intersyndicale SNCF. Les salariés ont effectivement et à l’unanimité voté la reconduction du mouvement pour 24 heures.

Ce vote ne les empêche pas de discuter des modalités de la poursuite de cette grève, beaucoup de salariés de la SNCF se posent la question de savoir si elle est encore judicieuse à l’approche des grands départs des vacances de Noël.

Christophe Fraisse délégué Force Ouvrière du secteur de Saint Etienne n'a pas de doute sur le sujet :

"Une 10eme A.G sur Saint-Étienne et une 10eme A.G reconduite à l'unanimité. On peut pas se dire on arrête et on reprend dans 15 jours ( N.B après les vacances) Le rapport de force malheureusement, c'est les fêtes, mais c'est le gouvernement qui a choisi le calendrier "