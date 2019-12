Les cheminots du Gard restent mobilisés contre la réforme des retraites

Les cheminots du Gard réunis ce jeudi en assemblée générale devant la gare ont à nouveau reconduit leur mouvement de grève. Ils sont prêts à tenir le plus longtemps possible pour faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites.

Gard, France

C'est peu dire que les cheminots du Gard n'ont pas été convaincus par le discours d'Edouard Philippe mercredi soir. " Il avait un petit sourire narquois, provocateur. Je le sens pas en posture de discuter confie Sylvain Maestrini, le secrétaire régional de l'UNSA ferroviaire. Je pense que les jours à venir seront compliqués malheureusement pour les Françaises et pour les Français. Ça sera aussi compliqué pour la SNCF mais on va donner un signal fort au gouvernement qu'on sera toujours là la semaine prochaine. "

" Stop au SNCF-bashing"

Réunis en assemblée générale devant la gare de Nîmes ce jeudi midi, les cheminots ont donc décidé de reconduire le mouvement, le temps qu'il faudra pour faire reculer le gouvernement. Des cheminots qui en ont aujourd'hui assez du SNCF-bashing. Aucun d'entre eux ne se considère comme un nanti ou un privilégié parce qu'il part à la retraite plus tôt. "Je suis agent caténaire explique Fabien Flandin, 29 ans. Mon rythme de travail, c'est 3 semaines de nuit, une semaine d'astreinte par mois. La semaine de nuit , je travaille de 22h à 6h du matin. La semaine d'astreinte, c'est 7h/16h tous les jours. J'ai une vie de famille compliquée. Quand ma femme finit de travailler, moi je pars donc on se croise. Contrairement à ce que les gens croient, on ne nous paye pas les jours de grève. C'est compliqué, mais il faut continuer pour nous et les générations futures."

Une retraite pour deux

Bernard a 62 ans. C'est un ancien conducteur. "On avait 4 enfants, ma femme n'a pas pu travailler. Maintenant, il ne reste qu'une retraite pour vivre à 2. C'est compliqué. Moi je suis parti plus tôt. Ce ne sera pas le cas pour ceux qui travaillent actuellement." "Quand on monte dans un train, dans un TGV, la première chose qu'on fait ajoute Sylvain Maestrini, soit on lit, soit on s'endort. On oublie aujourd'hui qu'il ya des gens qui veillent sur nous, qui travaillent dans les postes d'aiguillage, qui sont vigilants 7jours sur 7, 24h/24. Cette sécurité a un coup. A 64 ans, il est compliqué d'avoir cette vigilance."

Les cheminots n'envisagent pour l'instant pas de trêve de Noël. Ils sont déterminés à rester en grève jusqu'à la prochaine journée de mobilisation interprofessionnelle du 17 décembre contre la réforme des retraites.