Les cheminots européens manifestent à Paris pour dénoncer la "libéralisation du rail"

"Trente ans de libéralisation du rail, ça suffit", a martelé ce jeudi le secrétaire général de la CGT-Cheminots, à la Gare de l'Est. Environ 300 cheminots de l'Europe entière se sont rassemblés dans la gare parisienne pour dénoncer les méfaits sur le droit du travail et la qualité de l'offre de transport de la libéralisation des rails encouragée depuis 30 ans dans l'Union européenne.

"Trente ans de libéralisation du rail, ça suffit", a lancé au micro le secrétaire général de la CGT-Cheminots, premier syndicat du transport ferroviaire en France. Car pour Laurent Brun, "le bilan de (cette) libéralisation est catastrophique partout en Europe". "Les systèmes ferroviaires nationaux sont victimes de sous-financement public, de l'éclatement des entreprises historiques pour favoriser la concurrence et de la mise en concession du service public qui pousse au dumping social. Les cheminots ne sont plus en capacité de remplir leurs missions et les conséquences sont lourdes pour le service public et les usagers", a protesté M. Brun, en citant les "fermetures de gares", "retards ou suppressions de trains", ou encore le "manque d'entretien".

S'y ajoutent "la casse de l'emploi" et "la casse des droits sociaux des cheminots par la mise en concurrence et le dumping social", a déploré M. Brun, dont le syndicat "soutient la demande d'ETF d'un bilan de 30 ans de libéralisation" du rail européen. Jugeant que les directives européennes "organisent la régression sociale", il a plaidé pour des "règles sociales européennes de haut niveau" et souligné que "les enjeux environnementaux sont également au coeur des préoccupations".

Parmi les manifestants, Anaïs, 30 ans, conductrice pour la SNCF en région parisienne, s'inquiète auprès de l'AFP de la prochaine ouverture à la concurrence de sa ligne de tram-train: "Est-ce qu'on va perdre en termes de salaire et d'organisation?" Et "chez qui on va travailler?"