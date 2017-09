Les cheminots pédalent pour la bonne cause autour du lac Kir à Dijon

Le directeur régional SNCF Mobilité, Éric Cinotti et son comité de direction partent en balade solidaire ce lundi 4 septembre. Objectif : soutenir les association Team Hand Bike et Tandem Club Dijonnais.

Les cheminots troquent leurs trains pour des vélos ce lundi 4 septembre à 13h45 au domaine du lac Kir de Dijon. Éric Cinotti, directeur régional SNCF Mobilités et l'ensemble de son comité de direction vont -le temps d'une après-midi- partir en balade pour soutenir les associations Team Hand Bike Comtois et du Tandem Club Dijonnais. Une balade "solidaire" puisque ces deux associations font pratiquer le vélo à trois roues et le tandem à des personnes en situation de handicap.

La SNCF veut faire de cette promenade un "véritable moment de sensibilisation". Au travers de sa fondation, l'entreprise a soutenu neuf projets associatifs en 2017 en Bourgogne-Franche-Comté : des projets dans des domaines très différents comme l’éducation, la santé ou encore la solidarité pour un montant total de 18 000 euros.