A Toulouse, les cheminots tentent de rester mobilisés contre la réforme des retraites

Après les manifestations record du 7 mars, et une journée de mobilisation moins suivie samedi , l'intersyndicale appelle à une huitième journée d'action ce mercredi, jour où députés et sénateurs devraient s'accorder sur un texte dans le cadre d'une commission mixte paritaire, avant un vote dans les deux chambres jeudi. Pour l'intersyndicale, il s'agit de peser une ultime fois sur le vote des députés, alors que la majorité n'est pas acquise au gouvernement, ce qui pourrait le pousser à recourir à l'arme constitutionnelle du 49.3, permettant une adoption sans vote.

ⓘ Publicité

Pendant ce temps, les grèves reconductibles continuent dans plusieurs secteurs clé : énergie, ramassage des déchets et transports. Au Technicentre des Raisins derrière la gare Matabiau à Toulouse, nous avons rencontré Mario Vivancos, délégué CGT. Il est opérateur de maintenance à la SNCF et n'a loupé aucun jour de grève depuis le début du mouvement. "Pour le mois de mars c'est déjà 500 euros en moins. C'est beaucoup mais c'est calculé. Mieux vaut perdre un mois de salaire que de travailler deux ans de plus. Ma femme également est mobilisée. Ce sont des sacrifices qui en valent le coup."

Difficile de mobiliser les salariés

Mais la mobilisation connait un succès de plus en plus relatif. Ce n'est pas facile de continuer à mobiliser pour le 15e jour de grève depuis le début du mouvement le 19 janvier, le 9e d'affilée ce mercredi. Yann Puech est contrôleur de train à Toulouse. Le délégué syndical Sud Rail reconnait que c'est compliqué de continuer à mobiliser les agents. "Financièrement on est en train de taper dan le dur. Mais on l'avait prévu. Emmanuel Macron n'avait pas caché son projet. On s'était préparés au conflit depuis plusieurs mois. Ce coût peut peser sur la suite du mouvement. "

Si elle a les yeux rivés sur la mobilisation de mercredi et le vote de jeudi, l'intersyndicale commence déjà à réfléchir à l'après, avec la crainte qu'un vote de la loi ne disloque l'unité intersyndicale, en conduisant les syndicats réformistes - CFDT, CFTC, Unsa - à remiser banderoles et slogans. Jeudi, les numéro un des huit principaux syndicats se retrouveront devant l'Assemblée nationale à 12h30.

Trafic encore perturbé ce mercredi

En attendant, la SNCF annonce 2 TER sur 5 ce mercredi, et 3 TGV sur 5 au niveau national.