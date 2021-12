Les chèques-cadeaux de Noël sont arrivés à Istres

"On est gagnant à la fin", s'enthousiasme Samirah en sortant avec son chéquier cadeau. Pour 50 euros à sa charge, elle a pu bénéficier de bons d'achat d'une valeur totale de 100 euros. Samirah ne sait pas encore si elle dépensera cet argent en cadeaux à ses proches ou simplement pour se faire plaisir à elle-même, mais pour la deuxième fois elle est contente de pouvoir en bénéficier. Et elle n'est pas la seule, pour la première matinée de vente plus de 700 chèques ont déjà été distribués, ce qui représente plus de 70 foyers. Cette deuxième édition est donc à nouveau couronnée de succès.

Des bons d'achat uniquement pour les Istréens

Olga Crepet est développeuse de commerces de proximité pour la municipalité d'Istres. Elle explique que cette année l'opération est exclusivement réservée aux habitants de la commune. Il faut d'ailleurs se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de 12 mois pour pouvoir acheter les coupons. "L'année dernière, la métropole avait offert une enveloppe avec la mairie, nous étions donc obligés d'ouvrir aux bénéficiaires de tout le territoire métropolitain. Cette année, seule la ville d'Istres finance à hauteur de 50.000 euros l'opération donc seuls les habitants de la commune peuvent acheter ces chéquiers", insiste Olga Crepet. Pour cette femme investie pour sa ville, l'intérêt est double : "faire des économies et faire vivre le lien social de la commune en dynamisant ses commerces".

Et les commerçants semblent satisfaits, à l'exemple d'Isabelle Gord qui vient de reprendre la chocolaterie. "Déjà ce matin une dame est venue acheter des chocolats ici. C'est une belle initiative. Elle permet en plus aux gens qui ne fréquentaient pas le centre d'y venir et de découvrir nos commerces", explique-t-elle.

À Fos-sur-Mer, la mairie propose une opération similaire à partir du 6 décembre prochain. La municipalité a accordé une enveloppe de 600.000 euros pour l'opération "je défends ma commune, je soutiens mes commerces". Pas besoin d'acheter des bons puisque la mairie les offre gracieusement à ses administrés. C'est la 7e édition de l'opération et les chèques sont à dépenser dans une cinquantaine de commerces de la commune.