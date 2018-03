Les chèques énergie arrivent dans nos boîtes aux lettres à partir de ce lundi. Il s'agit d'un coup de pouce du gouvernement pour aider les les plus modestes à payer leur facture de chauffage (électrique, fioul, gaz, au bois, etc). On vous explique qui en profite et à quelles conditions.

Pour qui ? À quelles conditions ?

Le chèque énergie, dont le dispositif a été finalisé et présenté fin 2017 par le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, est déjà testé depuis deux ans dans plusieurs départements. Il remplace les tarifs sociaux de l’énergie depuis le 1er janvier 2018. Quatre millions de foyers français sont concernés, sous conditions de ressources : gagner moins de 7.700 euros par an pour une personne seule, 16.170 euros pour un couple avec deux enfants. Vous devez aussi répondre à plusieurs critères comme déclarer des revenus et habiter dans un logement imposable à la taxe d’habitation. Pour savoir si vous êtes concernés, le gouvernement met en place un simulateur en ligne.

Quelles démarches ? Quels montants ?

Concrètement, si vous êtes éligibles au dispositif, vous recevez en moyenne un chèque de 150 euros. Aucune démarche à faire. Le chèque énergie est adressé directement au domicile, sur la base de votre déclaration d'impôt. Le chèque est libellé à votre nom, mais pas encaissable dans votre banque. Le montant varie de 48 à 227 euros selon vos revenus. Il vous permet de régler directement votre fournisseur d'énergie. Il peut aussi servir à régler les travaux de rénovation énergétique.