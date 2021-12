Le gouvernement vient de publier son calendrier d'envoi des chèques énergie, d'une valeur de 100 euros. Pour la Bretagne, l'expédition aura lieu entre le 13 et le 17 décembre. Près de 6 millions de Français vont en bénéficier cette année.

Les chèques énergie de 100 euros seront envoyés entre le 13 et le 17 décembre aux Bretons

Ce coup de pouce est attribué aux foyers les plus modestes. (Illustration)

Un coup de pouce gouvernemental pour affronter la hausse des prix du gaz et de l'électricité : les chèques-énergie de 100 euros vont être envoyés entre le 13 et le 17 décembre aux foyers bretons concernés. Ils arriveront par courrier dans les boîtes aux lettres deux à quatre jours plus tard. Le gouvernement publie ce vendredi son calendrier d'envoi.

Ces envois se font de manière échelonnée selon les régions. La Bretagne fait partie de la première vague. Au total, 5,8 millions de Français modestes vont bénéficier de cette aide, cette année. Les foyers qui ont choisi d’attribuer automatiquement leur chèque à leur fournisseur recevront une confirmation de l'envoi, par courrier ou par mail, à partir du 22 décembre.