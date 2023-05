Les chèques énergie vont bientôt arriver dans les boîtes aux lettres des bénéficiaires en Sarthe

La campagne d'envoi des chèques énergie pour l'année 2023 a débuté ce mardi 9 mai en Sarthe et dans une vingtaine d'autres départements. Elle prendra fin le 12 mai. Cette année, 5,8 millions de Français sont éligibles à cette aide dont le montant varie entre 48 et 277 euros, selon le revenu. Elle est destinée aux 20% de ménages les plus modeste.

Ces chèques énergie visent à alléger la facture d'électricité, de gaz, de fioul ou de bois. Les bénéficiaires ont jusqu'au 31 mars 2024 pour les utiliser. Ils n'ont aucune démarche à faire pour bénéficier de cette aide. Elle est envoyée automatiquement.