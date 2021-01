Les chèques-vacances périmés bientôt échangeables

Vous n'avez peut-être pas pu utiliser l'intégralité de vos chèques-vacances cette année. Or, ils ont une durée de deux ans. Ceux que vous avez reçus l'an dernier sont donc valables jusqu'à fin 2022. Ceux qui sont arrivés à échéance en décembre 2020 vous ont donc été distribués en 2018.

Vous pourrez dès vendredi échanger vos chèques périmés, à condition que le montant soit de 30 euros minimum. Il faudra vous connecter à votre compte sur le site et faire la demande. Puis envoyer vos chèques. Et ce à vos frais. L'agence conseille de garder la souche supérieure des chèques et le coupon justificatif jusqu'à ce que vous receviez les nouveaux. Cet échange n'est pas gratuit. L'agence prend 10 euros pour se faire, qui seront déduits de vos nouveaux chèques. En revanche, leur envoi en recommandé, dans un délai d'un mois, ne vous coûtera rien.