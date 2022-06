Les chiffres de l'impact de la guerre en Ukraine sur les artisans des Hauts-de-France

La chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts de France publie les résultats de son enquête sur l'impact de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Plus de 9 artisans sur 10 sont concernés par les hausses de prix des carburants et des matières premières.

L'unique four de la boulangerie L'Ami du pain © Radio France - Lise Dussaut Du 18 mars au 14 avril, la chambre des métiers et de l'artisanat a interrogé les professionnels sur l'impact qu'a la guerre menée par la Russie en Ukraine sur leur entreprise. 1 900 artisans ont répondu à un questionnaire en ligne et quasiment aucun n'est épargné par la flambée des coûts et se voit contraint d'augmenter les prix de ses prestations ou de ses produits. 90% des artisans ayant répondu constatent ainsi une hausse des prix des carburants et des matières premières. 80% sont touchés par l'augmentation des tarifs de l'électricité, du prix des équipements ou encore celui des déplacements professionnels, indique l'étude. Conséquence directe de cette conjoncture délicate, 45% des artisans qui ont répondu déclarent avoir diminué leurs marges. Ils sont autant à indiquer qu'ils ont augmenté leurs prix de vente.