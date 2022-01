Les chiffres du chômage au plus bas depuis près de 10 ans dans les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées

Le chômage en forte baisse au dernier trimestre 2021. C'est ce qui ressort des derniers chiffres publiés par Pôle emploi ce mercredi. La tendance est nationale, mais encore plus forte chez nous.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le nombre de personnes sans activité (catégorie A) a diminué de 6,1 % au dernier trimestre. C'est même une baisse de 16,4 % si l'on compare à fin 2020. En tout, 26 290 personnes étaient sans emploi dans le 64 fin 2021.

Une baisse encore plus marquée dans les Hautes-Pyrénées

La tendance est encore plus marquée dans les Hautes-Pyrénées. Le recul du chômage est de 12,6 % pour la catégorie A au dernier trimestre et même de 16,9% sur un an. Il y avait 10 800 chômeurs sans activité dans le département à la fin de l'année, un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis 2011.

La baisse est cependant moins importante si on regroupe les catégories A, B et C, qui incluent aussi les personnes en activité réduite. -8,7 % dans les Pyrénées-Atlantiques et -3,5 % dans les Hautes-Pyrénées.