Les chiffres du chômage en Sarthe "pas inquiétants" pour le moment assure Pôle Emploi

S'agit-t-il d'un trompe-l'oeil ? La tendance des chiffres du chômage en Sarthe n'est en tout cas pas catastrophique pour le moment, assure Pôle Emploi.

"On a un transfert de catégorie de demandeurs d'emplois", explique Sabine Preciado-Lanza, la directrice territoriale. "Ce sont des gens qui travaillaient, qui étaient reçus à Pôle Emploi et qui ne travaillent plus, par exemple des CDD, des intérimaires", continue-t-elle.

Pour le moment, pas d'emballement des chiffres

Alors, pas de vague de chômeurs en plus ? "Non", assure Mme Preciado-Lanza, en tout cas pour le moment.

"Pour l'instant, il n'y a pas de grosse hausse _des nouvelles inscriptions_, de nouveaux demandeurs d'emploi", précise la directrice territoriale en Sarthe de Pôle Emploi.

"Par rapport aux nouveaux inscrits de 2019, on est sur une tendance qui est beaucoup moindre même, si l'on prend les 4 dernières semaines, on est à - 12% par rapport à 2019", détaille-t-elle.

Des plans sociaux en Sarthe

Des annonces de licenciements importants ont pourtant été faits ces dernières semaines en Sarthe, comme au SAV d'Auchan du Mans, ou encore avec la fermeture du site de Mecachrome à Vibray.

"Pour le moment, cela n'a pas encore un impact sur nos chiffres", explique Sabine Preciado-Lanza, la directrice territoriale de Pôle emploi en Sarthe, qui assure qu'il faut rester prudent et surveiller la situation au jour le jour.

Les jeunes très touchés

En France comme en Sarthe, les jeunes sont les plus touchés par le chômage lié à la crise sanitaire. "Par rapport à l'an dernier on a vu plus 35% de jeunes en plus chez les demandeurs d'emplois en Sarthe", détaille Sabine Preciado-Lanza.

Les jeunes sont une des priorités de Pôle emploi, qui a recruté 2800 CDD partout en France pour les aider dans leur recherche d'un travail.