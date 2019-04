Les chiffres du chômage sont catastrophiques dans les Pyrénées-Orientales

Perpignan, France

Si le chômage poursuit sa baisse au niveau national (-0,7% au premier trimestre 2019), il continue d’exploser dans les Pyrénées-Orientales. Sur les trois premiers mois de l’année, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C progresse fortement de 1,68%. C’est la plus forte hausse de toute la France.

Toutes les catégories sont touchées, mais plus particulièrement les femmes (+2,18%), les moins de 25 ans (+2,16%) et les plus de 50 ans (+1,99%). Pour la seule catégorie A, la hausse est de 1,21%.

Plus que jamais, le département fait figure de bonnet d’âne. Avec un taux de chômage de 14,2% fin 2018, il détenait déjà le record de France, loin devant l’Hérault (12,5%), le Gard et l’Aisne (12,2%).