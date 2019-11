"Les chinois nous poussent à l'innovation'' (Jean Souchal pdg de POMA)

Voreppe, France

Alors qu’Emmanuel Macron est en visite en Chine dans le but d'ouvrir le marché chinois à certaines entreprises françaises, le groupe Poma y est implanté depuis 1985. « On y a construit une centaine d’appareils », précise Jean Souchal. Parmi lesquels on peut compter les remontées mécaniques qui seront utilisées pour les Jeux Olympiques de 2022, qui se dérouleront à Pékin.

Mais c'est aussi dans les secteurs du tourisme et du transport urbain que le groupe isérois a remporté d’importants marchés en Chine (Une télécabine à Taïwan, une grande roue à Hong-Kong...) Et si le régime chinois, est critiqué pour ne pas respecter les droits de l’homme, Jean Souchal assume de ne pas faire une croix sur ce pays « c’est un pays qui innove, les chinois nous poussent à être meilleurs. On progresse beaucoup en travaillant à leur côté et on prend beaucoup de plaisir. » affirme Jean Souchal.

Et pour faire le lien de la Chine à la France, il y a les pandas du zoo de Beauval. Le directeur du zoo accompagne d'ailleurs Emmanuel Macron en Chine avec comme objectif de convaincre les autorités chinoises de prolonger de dix ans le prêt du couple de pandas au Zooparc. Là encore on retrouve Poma. L'entreprise iséroise a installé cet été une télécabine au cœur du zoo « qui est presque devenue une attraction à elle-même » se réjouit le PDG.

Le cœur de métier historique de l'entreprise c'est bien sûr les remontées mécaniques dans les stations de ski : « C’est un marché très actif, qui innove énormément » reconnaît-il. « On travaille sur les confort des appareils, rajoute le PDG, avec des sièges chauffants par exemple. » Jean Souchal évoque également des transports directs entre les parkings dans les vallées et le haut des stations au pied des pistes. Parmi les réalisations, à Bourg-Saint-Maurice la rénovation du funiculaire qui conduit directement de la gare située dans la vallée au coeur de la station des Arcs en Savoie.

Enfin Poma est aussi aux premières loges dans le transport urbain. Le groupe construit actuellement à Toulouse, le plus long téléphérique urbain de France qui viendra s'interconnecter aux lignes de bus et métro existantes. En Isère le groupe confirme avoir déposé une offre pour décrocher le marché du futur « métro-câble » entre Fontaine et Saint Martin le Vinoux via la presqu'île scientifique grenobloise. « On a déposé notre candidature la semaine dernière, maintenant on entre dans les négociations », annonce le PDG.