Les chômeurs moins nombreux en juin en Bourgogne-Franche-Comté

Le nombre des demandeurs d’emploi (catégorie A) a baissé de 0.9 % au mois de juin par rapport à mai 2017 dans la grande région. Cette baisse est plus « importante » sur les trois derniers mois, 1.1%. Sur un an, le nombre des chômeurs a diminué de 4%.

La baisse est marquée pour tous les demandeurs d’emploi de la catégorie A, il y a en juin 129 260 chômeurs en Bourgogne-Franche-Comté. En revanche pour toutes les personnes à la recherche d’un emploi dans les catégories A,B,C, cette baisse n’est que de 0.1 % au mois de juin : 216 820 personnes sont concernées.

En Côte-d’Or, le nombre des demandeurs d’emploi (catégorie A) est stable au mois de juin par rapport à mai 2017, 24 380 chômeurs contre 24390 en mai. Sur un an le nombre des chômeurs a diminué de 2.8 %. Dans les catégories A,B,C , en revanche les personnes sans travail sont en augmentation : +0.6 % sur un mois, + 1.1 % sur trois mois. Le département compte 41 290 chômeurs.

En Saône-et-Loire, la baisse est plus marquée qu’en Côte-d’Or. Dans la catégorie A, 24 710 personnes sont à la recherche d’un travail. Cela représente une baisse de 1.2 % sur un mois et 5.1 % sur un an.