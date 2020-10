Betton : les chrysanthèmes de la Toussaint, "du baume au cœur" contre la morosité ambiante

Ils vont fleurir les tombes des cimetières bretons pour le week-end de la Toussaint... Les chrysanthèmes ont toujours la cote dans les jardineries. A Betton (Ille-et-Vilaine), les clients de Magasin Vert recherchent de la couleur, "surtout pour cette année où c'est un peu triste", glisse Edith, un chariot rempli de fleurs à la main. "On a du cyclamen, de la rose, de la bruyère...". Au milieu, une belle gerbe de chrysanthèmes trône dans le chariot.

Les chrysanthèmes "pompon" reviennent en force cette année. En forme de boule, ils donnent beaucoup de couleurs pour peu de feuillage apparent. © Radio France - Maxime Glorieux

80% des ventes annuelles de fleurs de cimetière

"Ce sont des fleurs de saison, elles sont très jolies, ça égaye le cimetière et ça fait du baume au cœur !", lance Muriel, qui a fait la route depuis Fougères. Cette année, en haut du podium, on retrouve les chrysanthèmes pompon. Ces boules de fleurs de toutes les couleurs occupent plus de la moitié des rayons de la jardinerie. Un coup de cœur pour Sophie et son mari... "Ce sont de belles touffes bien charnues, c'est très joli. Ce n'est pas du tout pour le cimetière mais pour notre jardin.. et ça fait de belles couleurs vives, pour l'automne ça fait du bien !"

Ce jeune couple n'est pas le seul à venir acheter des chrysanthèmes. La clientèle se rajeunit selon Tony Guevelou, le responsable du pôle végétal au Magasin Vert de Betton. "On aurait pu penser que les jeunes auraient été moins touchés par ce phénomène de la Toussaint mais non, ils sont dedans aussi, et avec la conjoncture actuelle, où tout est compliqué, la famille est un lien important qu'il faut conserver." Dans cette jardinerie, les ventes de la Toussaint représentent 80% du chiffre d'affaires annuelle des fleurs de cimetière.