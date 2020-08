Les cinémas indépendants de l'Indre en difficulté depuis le déconfinement

"On estime avoir 70 % de fréquentation en moins par rapport à l'été passé... C'est catastrophique" déplore Johann Desmoustiers, le directeur du cinéma d'Issoudun. Même constat au Blanc, où le cinéma pense avoir perdu 50.000 euros de chiffre d'affaires...

Et si le public rechigne à revenir, les raisons sont multiples pour Valérie Champigny, présidente de l'association qui gère le cinéma du Blanc : "D'abord, beaucoup ont encore peur de l'épidémie. Certains ont peur de fréquenter des lieux publics. D'autres craignent de devoir porter le masque en permanence... Pourtant, une fois assis, on peut l'ôter. Mais on souffre surtout du manque de sorties, notamment internationale. Il n'y a pas de blockbuster à l'affiche !"

Les plateformes accusées de ne pas jouer le jeu

Et l'un des rares programmés cet été, censé encourager la fréquentation, Mulan de Disney, a été deux fois décalé avant d'être finalement annulé. Il ne sortira que sur les plateformes de VOD.

"Il faut que toute la filière cinéma, dans son ensemble, aussi bien en France qu'à l'internationale, nous permettent de nous en sortir. Le vrai souci, c'est que les enjeux de Disney, de Netflix et autres, sont de contrôler absolument toute la filière, de la production à la diffusion. On peut craindre qu'ils profitent de cette crise pour tenter de se passer des salles de cinéma" déplore Johann Desmoustiers.

Comme en écho, la Fédération nationale des cinémas français demande aux pouvoirs publics "la mise en place en urgence de mesures de sauvegarde pour les salles".