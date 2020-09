Les clients au rendez-vous dans la communauté Emmaüs de Notre-Dame-de-Bondeville

Depuis le mois de mai, les clients affluent à nouveau dans les communautés Emmaüs. C'est une bonne nouvelle, après un confinement teinté d'inquiétude. Le 19 avril 2020, Philippe Dupont, directeur du centre Abbé Pierre d'Esteville alertait : "Cette situation met en danger de mort nos communautés, il y a un risque de les voir péricliter". A ce moment-là, l'association lançait une campagne nationale d'appel aux dons, la première depuis 1949.

L'été et la rentrée sont passés par là à Notre-Dame-de-Bondeville. Les acheteurs sont nombreux à revenir chiner ou s'équiper à moindre coût. C'est le cas de Simon, tout juste installé à Rouen. "Je repars avec un mixeur, des cintres, une tasse en forme de vache. Ça m'a coûté 30 euros", décrit le jeune homme en montrant son sac plein d'achats.

Des clients et des dons

Antoine, résident de Bois-Guillaume, vient lui aussi régulièrement. Il l'affirme, l'activité est bien repartie dans cette communauté :"je suis passé le week-end dernier, et c'était très fréquenté. Il n'y avait pas de place sur le parking."

Les dons sont en forte hausse, au point d'avoir du mal à tout stocker dans la communauté de Notre-Dame-de-Bondeville © Radio France - Juliette Chaignon

Le président de l'association de Notre-Dame-de-Bondeville confirme : "nous avons eu la chance de retrouver nos clients dès la réouverture le 12 mai, après avoir mis en place un protocole sanitaire". Marc Balzon insiste aussi sur la forte hausse des dons. "On peut imaginer que le confinement a poussé les gens à trier leurs garages, leurs caves", sourit-il.

Solidarité entre communautés

La communauté de Notre-Dame-de-Bondeville s'en sort également grâce à une trésorerie historiquement "solide". Marc Balzon est optimiste pour la fin de l'année : "on devrait passer le cap et _on aide les communautés en difficultés_". Par exemple, l'association soutient financièrement la communauté d'Elbeuf, plus durement touchée par la crise sanitaire.