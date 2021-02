Les clients d'une crêperie de la Garde viennent pique-niquer près de l'établissement en signe de désobéissance

Des clients de la crêperie Kerliza, située dans la zone des Plantades à la Garde sont venus ce lundi midi pique-niquer en signe de désobéissance et de soutien aux restaurateurs. Munis de leur table, et de leurs chaises pliables, ils ont pu déjeuner "presque" normalement.

Une dizaine de clients de la crêperie Kerliza située dans la zone commerciale des plantades, près de Grand Var à la Garde, a déjeuné ce lundi midi sur des tables et des chaises pliables qu'ils ont eux-mêmes ramenées afin d'apporter leur soutien aux deux patrons et plus généralement aux restaurateurs. Les deux associés avaient à l'origine prévu d'ouvrir pour un service normal en intérieur ce lundi midi mais face aux risques encourus, "nous avons préféré non pas reculer mais trouver un autre moyen de protester" indique Nathalie Wiart, une des deux associés. Parmi la quarantaine de clients qui avait réservé, certains ont donc décidé de venir avec le parfait nécessaire pour déjeuner sur place, mais à l'extérieur.

C’est plutôt sur une plage que Christine et ses 3 amis ont l’habitude de déplier leur table. Mais qu’importe, à part le cadre, tout y est. "J'ai pris des assiettes en carton, des couverts jetables, des gobelets. Et je vais même passer un peu de gel hydroalcoolique sur la table pour que tout soit nickel" détaille Christine, le sourire aux lèvres. L'ambiance est joyeuse bien que l'enjeu soit important. "C'est notre façon à nous, tout en étant réglo de nous rebeller. Avec tout ce qu'ils ont investi, il n'y a vraiment pas de danger à venir manger dans un restaurant" commente la frondeuse. Mais certains vont plus loin comme Philippe, lui aussi attablé sur une table recouverte d'une nappe verte. "On a essayé de faire bien, mais plus encore qu'en soutien aux restaurateurs, c'est plus un problème d'atteinte aux libertés qu'on subit tous les jours. On a l'impression d'être cassés au fur et à mesure, de plus en plus en fonction de l'avancée de l'épidémie" détaille le quinquagénaire.

"pas de danger en terrasse"

"Moi j'ai mangé 25 fois dans un restaurant depuis le mois de juin, et je n'ai jamais rien eu. Qu'on les laisse tranquille ces restaurateurs. Ils ont déjà investi beaucoup d'argent pour que tout se passe bien" s'enrage une autre cliente venue exprès de Hyères. Un soutien qui réconforte en tout cas Aurélien Lissy, l'un des 2 associés à la tête de la crêperie Kerliza, favorable à une ouverture des restaurants, uniquement en terrasse. "On est prêts à encore faire des efforts du moment qu'on nous laisse travailler. Nous sommes favorables à ce que les gens mangent dehors, en terrasse, tout en respectant la distanciation sociale entre les tables. Tous les midi, on pourrait le faire. Aujourd'hui, on les voit tous manger dans leur voiture qui est un espace clos, ou ils s'entassent tous sur les murets qui sont à côté. Et au final, c'est peut-être même pire car ils ne respectent pas les distances" relève le restaurateur.

En tout cas, les clients ont tenu leur promesse et sont venus "pique-niquer" . Face à leur 4 galettes toutes fumantes, Christine et ses amis trinquent "à la vie". "On n'est pas bien là ? Ca fait quatre mois qu'on n'a pas profité d'un bon petit resto. Ca a d'autant plus de saveurs" reconnait Justine avant de goûter son plat.