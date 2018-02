Orléans-la-Source, Orléans, France

Après l'annonce de la direction de Carrefour de supprimer 2400 emplois et 273 magasins, la CGT appelle les salariés du groupe à se mobiliser dans toute la France. Dans le Loiret, aucune manifestation n'est pour le moment prévue : la CGT n'étant pas implantée dans les Carrefour du département.

La colère de Michel Ricoud

Quatre magasins loirétains devraient à priori fermer d'ici 2020 : à Malesherbes, Fontenay-sur-Loing, Courtenay et Orléans La Source. Des fermetures qui mettent Michel Ricoud en colère. Le conseiller municipal communiste d'Orléans ne comprend vraiment pas : "Ce commerce là, il marche pas trop mal ! Il est situé près du campus, il y a pas mal de personnes qui vont être pénalisées."

Michel Ricoud a interpellé Olivier Carré, le maire d'Orléans, pour lui demander de trouver une solution : "Il faudrait au moins que l'on ait un repreneur dans les meilleurs délais. Il y a entre 20 et 30 personnes qui travaillent dans ce magasin. Carrefour parle de mutations, de reconversions... Vous imaginez bien qu'une personne qui travaille à La Source, si on lui propose un poste à l'autre bout de la France, elle refusera, parce qu'elle a toute sa vie ici ! Les gens ne sont pas des pions."

Ce magasin nous aide. J'espère que sa fermeture pourra être évitée.

Les clients réguliers de l'enseigne sont eux aussi inquiets. Dans le secteur, ce magasin est quasiment le seul. Il y a bien un U Express à la Bolière, mais il est plus loin et moins facile d'accès pour ces habitués. Pour Françoise : "Il y a plein de familles qui habitent ici, avec beaucoup d'enfants. Ce magasin nous aide, en plus il est ouvert le dimanche matin. J'espère que sa fermeture pourra être évitée." Même opinion pour Kanké : "Très déçue. C'est le seul magasin de proximité qu'on a. Il est pratique. Par exemple, il me manquait du liquide vaisselle, je suis venue en acheter. C'est à deux minutes de chez moi, ça me facilite la vie." Pour d'autres, ce n'est magasin n'est pas indispensable, mais il rend bien des services, comme pour Lucie : "Moi je suis à l'internat au lycée. Pour manger, le self c'est pas toujours excellent donc on vient ici pour acheter quelque chose."

Dans le Loiret, comme ailleurs en France, aucun hypermarché n'est concerné par ce plan social. Ce sont les enseignes Carrefour City, Carrefour Contact et Carrefour Contact Marché qui sont visées, anciennement les magasins Dia.