Commerces à Colmar : clients et professionnels invités à donner leur avis

Les clients et les professionnels sont invités à donner leur avis sur les commerces à Colmar. Une consultation qui se termine le 30 avril. L'idée est de faire l'état des lieux, voir si on est satisfait des horaires, de l'offre et du stationnement. L'objectif : améliorer les services.

Une consultation sur les commerces à Colmar, elle a été lancée le 15 avril dernier et elle se termine le 30 avril. Il s'agit pour la municipalité de prendre le pouls des clients et des professionnels des commerces colmariens et d'apporter des améliorations.

Parmi les sujets de la consultation : les horaires, qualité des magasins, l'offre, le service, le stationnement. Le centre-ville est dynamique, il est boosté par le tourisme et ses 3 millions et demi de visiteurs par an. Mais en périphérie, il y a peut-être des améliorations à apporter, surtout face à concurrence d'internet et des zones commerciales.

Faire un état des lieux et apporter des améliorations

Il a environ entre 600 et 800 commerces à Colmar. Les clients des magasins, mais aussi les commerçants peuvent y participer. Pour l'instant, selon les premiers chiffres, il y a eu plus d'un millier de réponses au questionnaire.

A travers cette enquête, nous essayons d'avoir des pistes de réflexion pour trouver la meilleure évolution pour les commerces de Colmar" - Philippe Leuzy, conseiller municipal et en charge de l'étude sur les commerces

Après cette consultation, les résultats seront analysés à la loupe fin mai. Les premières propositions pour améliorer les commerces seront prises à la rentrée. C'est l'ensemble des commerces qui sont concernés par cette étude.

Il n'y a pas seulement le centre-ville, mais aussi les quartiers périphériques et le quartier Europe, qui connait une mutation, avec la réouverture de nouvelles enseignes, après la fermeture du supermarché Match.

La rue des clés à Colmar, principale rue commerçante du centre-ville © Radio France - Guillaume Chhum

La ville va pouvoir disposer d'une enveloppe dans le cadre du dispositif "action cœur de ville " dont 222 villes sont bénéficiaires en France. C'est une enveloppe globale de 5 milliards d'euros.