Reconfinement: "Les clients ramènent le restaurant à la maison", les commerces de bouche ont la cote

Les parisiens se pressent rue d'Aligre, dans le XIIème arrondissement, ce mercredi, jour de marché. Dans la poissonnerie de Sébastien, les clients défilent sans arrêt. Lui, s'affaire à l'arrière boutique. "On n'a pas le temps de s'ennuyer, assure-t-il, en coupant son poisson. Le week-end il y a entre quinze et vingt minutes d'attente, au minimum. Entre les livraisons à domicile et les commandes qu'on reçoit, il faut envoyer comme on dit !"

Même effervescence chez Paris Pêche, la poissonnerie d'en face. Avec le reconfinement, le panier moyen des clients augmente. "Au lieu de prendre un petit poisson, le client va prévoir pour deux-trois jours pour éviter de ressortir, explique Mathéo, les mains dans le poisson. Ils ne regardent pas trop le budget non plus puisqu'ils ne vont pas dépenser dehors ou dans les magasins."

C'est justement ce que fait Nelly, qui repart un beau poisson à la main : "On n'a plus que ça à faire, se faire plaisir, acheter de bons produits. Le marché est convivial, c'est très agréable !"

Les clients veulent se faire des petits cadeaux. Depuis le reconfinement, la fromagerie de Jérémie a vu son chiffre d'affaire augmenter de près de 10%. "On n'a jamais fait autant de raclettes, c'est fou ! On n'a pas arrêté, hallucine le fromager. Les gens transportent le restaurant chez eux en quelques sortes. C'est convivial, même en famille on peut continuer à se faire plaisir."

Son voisin, Michael, fromager également, constate de vraies modifications dans les comportements des clients. "On n'a plus de raclettes pour dix personnes, mais des raclettes pour deux ou quatre personnes. Mais les gens compensent en venant plus souvent, pendant leur journée de télétravail par exemple, pour des déjeuners ou des courses du quotidien."

Les commerces de bouche de la rue d'Aligre gardent le sourire. Et si certains n'ont pas vu une augmentation notable du chiffre d'affaire, ils assurent parvenir à garder la tête hors de l'eau grâce à l'engouement des clients.