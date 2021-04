Les clubs de plage des Pyrénées-Orientales s'installent pour peut-être ouvrir en mai

Malgré le manque de précisions quant à une possible réouverture des terrasses mi-mai, certains clubs de plage des Pyrénées-Orientales commencent à installer leurs établissements éphémères sur le sable.

Un mois avant la possible réouverture des terrasses, certains clubs de plage commencent à s'installer dans les Pyrénées-Orientales. D'habitude, une partie d'entre eux ouvre début mai. Cette fois, il faudra donc attendre au moins deux semaines de plus. "Tant qu'on ne connaît pas cette date d'ouverture, on le prend à la cool", reconnaît Bruno Antomori, le patron de L'Eden à Canet-en-Roussillon.

Des inquiétudes demeurent concernant le protocole sanitaire. "Si le couvre-feu persiste, ce serait une catastrophe pour nous", selon Julien Gallos, le responsable de La Nouvelle Vague, à Argelès-sur-Mer.

Manque de saisonniers

Certains établissements ont également du mal à trouver des salariés qualifiés. Beaucoup de saisonniers ont changé de voie, à cause du coronavirus.