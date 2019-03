Le chantier naval cherbourgeois des CMN se met aux fraises

Cherbourg, France

La start-up Agricool voulait implanter des fermes urbaines hors sol pour produire des fraises. Le chantier naval cherbourgeois a été contacté par les dirigeants de cette entreprise. Il fallait réaliser des conteneurs de 12 mètres de long et 2,50 mètres de large pour la production de ces fruits dans une température ambiante de 27° avec un système d'irrigation grâce à des brumisateurs. Ce procédé a été mis au point par deux jeunes entrepreneurs issus de familles d'agriculteurs. Chaque conteneur peut produire jusqu'à 7 tonnes de fraises par an. Agricool envisage déjà se développer son activité sur la production de salades et de tomates.

Les trois premiers conteneurs viennent d'être livrés par les CMN

Les trois premiers conteneurs seront implantés dans le quartier de Bercy à Paris et en région parisienne ainsi qu'à Dubaï. Et cette coopération était logique pour Pierre Balmer, le président des CMN.

De tous temps, on a cherché à diversifier le carnet de commandes des CMN à partir des savoirs-faire du chantier notamment en tuyauterie, chaudronnerie. Et il y a environ deux ans, nous avons été mis en contact avec la société Agricool. Il y a une complémentarité entre ces inventeurs et notre chantier en terme de synergie industrielle.

Suite à ces trois premiers conteneurs, on travaille sur des pré-séries et le régime de croisière sera peut-être d'une cinquantaine par an.

On cherche en permanence à ne pas trop dépendre d'un seul marché

De temps en temps, la construction navale dans le domaine militaire connait des périodes calmes ou on perd tout simplement des marchés face à nos concurrents. Plus on est diversifié, plus on est solide. Cette philosophie n'est pas nouvelle. Souvenez-vous en 1999 lorsque le chantier avait réalisé la sculpture de Franck Stella qui est restée 15 ans à Cherbourg. Elle a d'ailleurs donné une certaine notoriété aux CMN.

La diversification actuelle avec Agricool n'est pas liée à une baisse de l'activité du chantier, affirme Pierre Balmer. Les contrats militaires attendus sont rentrés et on a aujourd'hui un plan de charges très solide pour les trois à cinq prochaines années. Nous avons également des prospectives commerciales solides et sérieuses.