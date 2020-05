Les coiffeurs du Territoire de Belfort se préparent au déconfinement

"C'est une situation presque irréelle mais on n'a pas le choix". Frédéric Perrey, le président de l'Union Nationale des Entreprises de Coiffure dans le Territoire de Belfort se montre philosophe. Pour pouvoir rouvrir le 11 mai, date du début du déconfinement, les coiffeurs vont devoir s'adapter.

Impossible de respecter la distanciation d'un mètre quand on coupe les cheveux d'un client alors ils vont devoir s'équiper : masque, visière, gants. Il va falloir aussi espacer les clients. "Les bacs à shampoing doivent être séparés par des protections, ou alors si il y a plusieurs bacs, selon la grandeur des salons, il est possible de laisser un fauteuil vide sur deux, mais il n'y aura plus de lecture, pas de magazine, plus de café non plus pour l'instant, malheureusement" explique Frédéric Perrey, lui-même coiffeur à Bavans.

Commandes réquisitionnées par l'Etat

Certains coiffeurs comptent s'équiper de peignoirs ou de masque à usage unique mais l'approvisionnement reste encore difficile aujourd'hui : "On en commande à nos fournisseurs mais pour le moment ils sont réquisitionnés par l'Etat. On attend des directives du ministère", explique Frédéric Perrey.

"On peut avoir des peignoirs et des serviettes jetables, mais ce n'est pas une obligation, on peut travailler avec des peignoirs traditionnels, à condition d'avoir un jeu important et de tout bien laver à 60 degrés, tout comme il faut bien sûr bien désinfecter ses outils, brosses, peignes, ciseaux, entre chaque client".

Je n'ai pas voulu de peignoirs à usage unique, par souci écologique

"Nos fournisseurs ont été très réactifs. Ils produisent du gel hydroalcoolique et ils ont réussi à se fournir en masques donc on va pouvoir avoir du stock. Je n'ai pas voulu de peignoirs à usage unique, par souci écologique. J'ai préféré commander de nouvelles serviettes et peignoirs, qui seront mis à la machine après chaque client", détaille Céline Gaumard, gérante du salon Instinc'tif à Belfort.

On doit investir pour pouvoir retravailler Frédéric Perrey, UNEC

Mais tout ça a un coût : "On a déjà des trésoreries très affaiblies par les semaines de fermeture, s'inquiète le président de l'UNEC 90, et là on doit investir pour pouvoir retravailler. C'est compliqué." Céline Gaumard, comme beaucoup, a sollicité un prêt trésorerie mis en place par l'Etat : "Il faudra rembourser bien sûr mais ça permet d'être moins pris à la gorge."

De nombreux coiffeurs ont commencé à relancer la prise de rendez-vous. Il faudra se montrer patient... y compris dans les salons. "Certains salons ont condamné les attentes, les gens risquent d'attendre dehors, chez moi j'ai simplement isolé des fauteuils bien éloignés, les clients peuvent attendre à l'intérieur, à condition de ne pas avoir trop monde non plus, bien sûr", conclut Frédéric Perrey.