Les coiffeurs limousins attendent la réouverture de leurs salons avec impatience

Fini les cheveux longs, en tout cas a priori dès ce 11 mai ! Tous les salons de coiffures pourront donc rouvrir. Et une chose est sûre il y aura beaucoup de tignasses à couper. "Les clients sont impatients" explique Karine Aubrun, coiffeuse à Guéret qui prend déjà de très nombreux rendez-vous. "On va sûrement faire des plages horaires beaucoup plus grandes. mais on ne pourra pas prendre tout le monde tout de suite. il faudra être patient".

Des masques mais pas de gants

D'autant qu'il faudra sans doute plus de temps pour chaque client en raison des différentes mesures sanitaires qui seront mises en place. Christian Navarre, gérant d'un salon à Limoges et président de l'antenne limousine de l'Union Nationale des Entreprises de Coiffures, explique notamment que tout sera désinfecté entre chaque client. "Nous aurons des produits désinfectants pour les caisses, les tablettes de coiffures, les fauteuils par exemple". Laurent Melin, coiffeur à Tulle ajoute que les coiffeurs seront équipés de masques, de lunettes ou de visières. Ils utiliseront un peignoir propre différent pour chaque client. "On s'était préparés à travailler avec des gants mais le corps médical nous dit qu'ils seraient presque plus porteurs de virus que des mains régulièrement lavées". Ces mesures sanitaires doivent être validées par le ministère de la santé.

Plus dur pour les petits salons

Les professionnels espèrent que ces mesures suffiront à rassurer les clients. Car leur retour dans les salons est primordial. Les coiffeurs n'ont plus aucun revenus depuis le 17 mai et les caisses se dégarnissent vite. Mais rien ne garantit vraiment que cette reprise sera le bout du tunnel pour eux. Car, même si la restriction du nombre de clients journaliers n'est pas à l'ordre du jour les salons ne pourront sans doute pas en accueillir autant qu'avant. "Surtout les petits salons, précise Karine Aubrun. Car les grands ont beaucoup plus d'espace. Généralement ils ont trois bacs et donc même en respectant les distances ils pourront en faire marcher 1 sur 3, même 2". Ces difficultés, plus le coût des mesures sanitaires, devraient donc contraindre de nombreux coiffeurs à augmenter un peu leurs tarifs. "Ce sera de l'ordre de 2 ou 3 euros" estime Laurent Melin.