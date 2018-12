Les Colis Verts : l'échappée belle de la livraison éco-responsable à Clermont-Ferrand

C'est le concept "propre" imaginé par Albane et Erwann qui ont lancé leur entreprise de livraison urbaine début 2018. Leurs clients sont des commerçants ou encore les entrepreneurs. Ils livrent au moyen de vélos électriques dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Et ça cartonne.

Clermont-Ferrand, France

Le concept marche tellement fort que Les Colis Verts ont dû changer de braquet début décembre. Albane et Erwan Carré ont embauché une personne pour répondre à la demande. Après avoir cogité pendant plusieurs mois, ils ont fini par quitter leur boulot et se lancer dans l'aventure. Comme gérants et livreurs à la fois. Leur projet a été soutenu par la Chambre de Commerce et d'Industrie, par Clermont Métropole, la Ville de Clermont-Ferrand et la Banque Populaire.

Erwann Carré ne passe pas inaperçu dans les rues du centre-ville avec sa tenue vert flashy et son engin "hyperlooké". En plein rush des fêtes de fin d'année, il avale les kilomètres et multiplie les livraisons. Et c'est comme ça depuis le mois de septembre. L'entrepreneur-pédaleur a quand même pris quelques minutes pour nous parler de ses "Colis Verts".

Un entrepôt aux Bughes

Concrètement, il s'agit de livrer des colis et des palettes en véhicules propres. Des vélos électriques en version "cargos" ou "remorques" (avec des caissons d'un mètre carré). Les clients sont essentiellement des logisticiens, des commerçants et des entreprises. L'entrepôt de 75M2, situé dans le quartier des Bughes, permet de stocker les vélos, les caissons, ainsi que les marchandises en attente de livraison.