Les collectivités locales d'Occitanie valident le financement de la LGV Toulouse-Bordeaux

L'heure est au bouclage de financement, pour le projet de ligne à grande vitesse du sud-ouest, entre Bordeaux et de Toulouse. Au pilotage, le préfet de région Occitanie, Etienne Guyot, qui vient d'être chargé par le Premier ministre d'une mission de coordination sur l'ensemble du projet. Le représentant de l'État a ainsi réuni dimanche soir (26 septembre) la présidente de Région, Carole Delga, et les présidents des conseils départementaux, ainsi que du président de Toulouse Métropole et des présidents des communautés d'agglomération du territoire.

Selon un communiqué du conseil régional, "l'ensemble des collectivités d'Occitanie conviées s'est déclaré pleinement favorable à ce projet qui connait une accélération décisive". Et vu l'impact régional d'un tel projet, l'engagement des collectivités dépasse clairement celui des territoires concernés, entre Toulouse et Bordeaux.

Car si les départements de Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne ont logiquement donné leur accord, ceux du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées et du Tarn s'engagent également. Idem pour les communautés d'agglomération d'Albi, d'Auch, de Cahors, de Castres-Mazamet, de Montauban, de Muret, du SICOVAL, de Tarbes-Lourdes et la Métropole de Toulouse se sont ainsi engagés dans le financement du projet.

Le total de cet engagement des collectivités d'Occitanie (agglomérations, départements, et région) s'élève à 3 milliards d'euros, dont 1,2 venant de la Région. L'État s'est engagé à hauteur de 4,1 milliards.

Le préfet doit réunir mardi 28 septembre les financeurs de la région Nouvelle-Aquitaine pour compléter le tour de table.