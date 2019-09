Les collectivités locales du Grand Est plutôt bonnes élèves selon la chambre régionale des comptes

Metz, France

La chambre régionale des comptes a tenu son audience solennelle de rentrée ce jeudi à Metz et veut montrer qu'elle veille à la bonne utilisation de l'argent public. Installée à Metz depuis 2 ans, elle regroupe les chambres régionales d'Alsace, Lorraine et Champagnes-Ardennes. Une trentaine de magistrats y travaillent.

Les dossiers transmis à la justice sont rares

Son président, Dominique Roguez l'assure, "les collectivités du Grand Est sont plutôt bons élèves". Il y a bien sûr l'exception du Sydeme, le syndicat des déchets de Moselle-Est, pointé du doigt pour sa mauvaise gestion et son important déficit. Le président de la chambre régionale des comptes veut combattre l'idée selon laquelle tout le monde est pourri: "C'est le contraire. Les problèmes rencontrés sont souvent d'ordre technique". Il précise que les dossiers transmis à la justice pour des infractions pénales sont rares (sans en préciser le nombre).

Le consentement à l'impôt s'est érodé et il est important de montrer à la population que l'argent public est bien contrôlé

La procureure générale de la Cour des comptes, Catherine Hirsch de Kersauson, a assisté à l'audience de rentrée pour rappeler l'importance des chambres régionales auprès de la population, surtout après le mouvement des gilets jaunes : "Selon plusieurs études, le consentement à l'impôt s'est érodé et il est important de montrer à la population que l'argent public est bien contrôlé".

1.500 comptes de collectivités et établissements publics épluchés en 2018

L'an dernier, la chambre régionale des comptes du Grand Est a épluché 1.500 comptes de collectivités locales et établissements publics, a réclamé deux millions et demi d'euros. Elle a rendu 46 rapports. Et réalisé une cinquantaine de contrôles. La chambre régionale des comptes ouvrira ses portes au public pour la 1er fois pour les journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre prochains.