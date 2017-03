Les collégiens de Dijon à l'usine pour la semaine de l'industrie

C'est la semaine de l'industrie jusqu'à ce week-end. La semaine ou jamais pour convaincre les jeunes que la chaudronnerie, la mécatronique, la domotique ne sont pas des sous-métiers, bien au contraire. En Côte-d'Or, il y a des milliers d'emplois bien payés et non pourvus dans l'industrie.

Vos enfants sont peut-être en pleine orientation. Et à l'heure de choisir leur futur métier, vous êtes peut-être en train de les pousser à faire des études scientifiques, généralistes... Dommage, parce qu'en Côte-d'Or, il y a des milliers d'emplois non pourvus dans l'industrie. Alors depuis lundi et jusqu'à ce samedi, la semaine de l'industrie organise des visites d'entreprises avec les collégiens. Les 3ème prépa pro du collège Saint-Joseph ont par exemple visité l'entreprise de moteurs Parker à Longvic.

Des métiers de plus en plus pointus

Grâce aux robots, les métiers de l'industrie deviennent de moins en moins pénibles, de plus en plus pointus, de mieux en mieux payés et pourtant ... les entreprises ne trouvent personne à embaucher. Au lycée Saint-Joseph à Dijon, Martial Gaillard, le directeur des formations technologiques est même harcelé de coup de téléphone de la part des entreprises pour débaucher les jeunes avant même leur diplôme.

Martial Gaillard : "Tous les jours j'ai des appels d'entreprises pour débaucher mes jeunes."

"Ce sont des milliers d'emplois non pourvus, insiste Didier Contrepois, président de l'UIMM, l'union des industries et des métiers de la métallurgie en Côte-d'Or. Parce que bien souvent, les profs et les parents ont une mauvaise image de ces métiers et découragent les jeunes à s'orienter vers les filières techniques ou technologiques professionnalisantes. Tout l'enjeu de la semaine de l'industrie est de démystifier et faire envie."

Vous aussi, suivez la visite de l'entreprise Parker avec les collégiens.

Si ça vous intéresse, vous ou vos enfants, un forum de recrutement est organisé ce samedi matin à la maison des entreprises de 9h à 13h.