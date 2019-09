Les commandes de fioul explosent en Moselle en même temps que les prix

La saison des livraisons de fioul s'est accélérée en Moselle après l'attaque sur des sites pétroliers en Arabie Saoudite. Le prix du baril de pétrole s'est envolé, et les consommateurs dans le Bouzonvillois passent commande par crainte de voir la facture flambée.

Moselle, France

"On est débordés!" Jean-Marie Daros, à la tête d'une entreprise familiale de livraison de combustibles à Freistroff a vu le nombre d'appels passés par ses clients exploser depuis quelques jours et les attaques aux drones le 14 septembre sur des sites pétroliers en Arabie-Saoudite.

Délais de livraisons allongés

Des événements qui ont provoqué une hausse brutale des cours du baril de pétrole et, mécaniquement, des carburants à la pompe et du fioul domestique en pleine saison du remplissage des cuves avant l'hiver. "D'habitude, nous livrons dans un délai de huit à dix jours, explique Jean-Marie Daros, aujourd'hui ont est plutôt au delà de 15 jours..."

Quand la cuve se remplit, le compte en banque se vide."

Bernard a eu de la chance. Cet habitant de Flistroff a passé commande juste avant l'augmentation. Il a fait ajouter un peu plus de 1700 litres dans sa cuve pour chauffer sa maison. C'est moins que les 2000 litres qu'il avait prévu au départ, et surtout, il s'en sort avec un prix de 0,912 euros le litre, contre 1,01 euros aujourd'hui. "Avec l'économie, j'irai au restaurant" glisse t-il malicieusement. C'est un client fidèle de l'entreprise Daros depuis près de 20 ans, et qui note scrupuleusement chaque année le montant de sa facture de chauffage : "Quand la cuve se remplit, le compte en banque se vide."

Déjà une baisse

Jean-Marie Daros, lui aussi, suit les cours du pétrole au quotidien. Et il a déjà constaté un léger reflux. "Hier (mercredi), il y avait déjà une petite baisse." Le professionnel n'envisage pour autant pas de changements significatifs des prix avant la fin de l'hiver. Les consommateurs adaptent-ils leurs achats, en commandant moins ? "Pas pour le moment. Actuellement, ce sont les clients prévoyants, qui font le plein des cuves. Plus tard dans l'hiver, on sera plutôt sur des commandes de complément."