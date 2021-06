Commandes et livraisons reprennent pour Airbus mais n'atteignent pas les niveaux d'avant covid

Airbus souffle un peu, mais la crise n'est pas complètement derrière lui. L'avionneur européen a livré 50 appareils ce mois de mai 2021, soit deux fois plus que l'an dernier, en pleine épidémie de covid 19. Airbus a également annoncé ce lundi avoir enregistré sept commandes d'avions commerciaux.

Commande de compagnies à bas coût

L'avionneur a obtenu une commande de Lufthansa pour cinq gros porteurs A350, et deux commandes d'A320 pour la compagnie Volaris. 94 commandes ont été passées depuis le début 2021, mais 125 ont été annulées. Concernant les livraisons, qui se chiffrent à 50, c'est le double du nombre d'appareils livrés en mai 2020. Mais c'est 31 avions de moins qu'en mai 2019 (81 avions livrés). Depuis le début de l'année, Airbus a livré 220 appareils à 61 clients. Plus de deux fois moins que l'an dernier puisqu'il en avait livré 566 pour toute l'année 2020. L'avionneur anticipe une sortie de crise et veut augmenter ces cadence pour l'A320 notamment, pour passer de 40 produits actuellement chaque mois à 43 cet été, 45 en fin d’année et 64 en 2023. Il en produisait 60 par mois avant la crise.

Son carnet de commandes s’établissait fin mai à 6933 appareils, dont 6144 monocouloirs (familles A220 et A320).