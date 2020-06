Les commerçants accusent l'annulation de la foire internationale des antiquaires à l'Isle-sur-la-Sorgue

La foire internationale des antiquaires et brocanteurs de l'Isle-sur-la-Sorgue est annulée cet été à cause du coronavirus et des réglementations sanitaires. L'organisateur et la mairie envisagent un report au mois d'octobre 2020.

La 109e foire internationale "Antiques art and you" de l'Isle-sur-la-Sorgue n'aura pas lieu cet été, du 13 au 16 août 2020 comme prévu. L'événement attire chaque année près de 100 000 visiteurs sur quatre jours mais à cause de la crise sanitaire, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits durant la saison estivale. Après des mois de confinement, c'est un énième coup dur pour les commerçants de la commune.

Un éventuel report au mois d'octobre

Michel, le gérant de la société "Amelle y mello" expose ses antiquités sur cette foire depuis 20 ans. "On y perd énormément, déplore t-il. Une foire comme ça nous permet de payer nos charges sociales de l'année." Le reste du temps, il a une boutique dans le Village des antiquaires de la gare, à l'Isle-sur-la-Sorgue. "Nous on ne va pas non plus trop se plaindre non plus, glisse l'antiquaire. Ceux qui ne vivent que des foires... Je ne veux même pas en parler, ça va être catastrophique."

Le maire de la commune, Pierre Gonzalvez préfère éviter de parler d'"annulation". "On prévoit un report au mois d'octobre, explique-t-il. Pour l'instant, on est en discussion avec le délégataire pour convenir d'un format et de dates précises." L'élu rappelle que la foire des antiquaires du mois d'avril, elle aussi, a été annulée. _"On ne peut pas se permettre d'avoir une année blanche à l'Isle-sur-la-Sorgue_, sur quelque chose qui fait grandement sa notoriété."