Les commerçants belfortains souffrent du départ de l'hôpital

Les commerçants de Belfort enregistrent une baisse de fréquentation depuis la fermeture de l’hôpital et le transfert, à Trévenans, de ses 1 700 employés, ses centaines de patients et visiteurs quotidiens. Un manque à gagner remarqué dans toute la ville.

L'inquiétude s'est transformée en certitude. Depuis le transfert de l'hôpital en début d'année sur le nouveau site de Trévenans, la plupart des commerçants de Belfort ont constaté une différence. Un manque à gagner qu'ils n'ont pas encore vraiment chiffré mais qu'ils ont bien ressenti. A la pâtisserie Oriez par exemple, qui se situe rue Brasse juste derrière l'avenue Jean Jaurès, on ne voit plus les infirmières le matin qui avaient pris l’habitude d'acheter leurs viennoiseries. Même constat pour les fleurs de Sandrine Bathmann, la patronne du magasin "Trésors fleuris" juste en face du site: "les infirmières venaient souvent faire un tour pendant leur pause. On leur livrait aussi des fleurs ainsi qu'aux médecins, c'est sûr il y a un vide".

Le centre-ville touché également

Un manque à gagner qui touche également les commerçants de l'hyper-centre et notamment ceux du faubourg de France, comme l'explique Pascale Kleber de la boutique "Café Joko": "Je ne vois plus les employés de l’hôpital qui venaient acheter leur thé ou leur café. C'était quand même une partie de ma clientèle et je ne suis pas seule dans le faubourg à être dans ce cas. Il faut vraiment qu'on redynamise notre centre-ville".

"Il faut des animations avec des thématiques bien définies"

Marie Josée Fleury est du même avis. Elle est la présidente de l'association de commerçants "Les vitrines de Belfort": "Il faut notamment des animations avec des thématiques bien définies. Nous sommes en train d'y réfléchir et la semaine prochaine nous allons envoyer un questionnaire à nos adhérents pour connaître leurs besoins". La mairie de Belfort se dit consciente également du problème. Elle a prévu d’intensifier justement les animations cet été.

Le nouveau quartier qui doit remplacer l’hôpital prévoit plus de 300 logements ainsi qu'un centre gériatrique. Les travaux d'expertise devraient commencer d'ici quelques jours avant la démolition. Les premiers logements devraient être livrés dès la fin 2018.