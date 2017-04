"Les commerçants bisontins doivent faire des efforts sur leurs heures d'ouverture"

Après 3 années passées à la tête de l'union des commerçants de Besançon, Pierre Bouvier passe la main ce mardi fier d'un bilan où il a notamment réussi à maintenir la braderie en centre ville dans un contexte sécuritaire difficile quand d'autres villes comme Lille ont jeté l'éponge.

En 2014, lorsque Pierre Bouvier a pris la présidence de l'union des commerçants, le moral des commerçants était au plus bas au centre ville de Besançon notamment en raison des travaux du tram. "En 3 ans, nous avons obtenu des résultats, à redonner l'envie aux Bisontins de venir". La concurrence avec les zones commerciales reste un souci. " Il faut vraiment dit Pierre Bouvier que les clients comprennent que venir en centre ville est aisé."" Les commerçants de leur coté doivent élargir et respecter leurs heures d'ouvertures par exemple entre midi et 2, renouveler les gammes, il faut aussi créer de l'animation. Nous avons mis en place les samedis piétons ça marche bien, il faut FAIRE ENVIE martèle Pierre Bouvier."

Besançon ne se vide pas de ses commerces

"Ceux qui disent que le centre ville de Besançon se vide de ses commerces n'ont pas raison" dit Pierre Bouvier, selon l'INSEE nous sommes juste en dessous de la moyenne nationale, ( le taux de vacance des commerces au centre ville de Besançon est de 9% en moyenne contre 12% en moyenne nationale) , la situation bisontine est donc normale, le turn over est classique et lorsqu'il n'y a pas renouvellement des commerces ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de demandes. la plupart du temps c'est pour d'autres raisons liées par exemple aux propriétaires qui sont trop gourmands en loyer. A quelques heures de laisser le poste de président Pierre Bouvier conseille son successeur : "Le grand défi dans les 3 années à venir sera de maintenir les braderies dans un contexte vigipirate très lourd. Il faudra aussi être innovant et surtout rester positif."

L'intégralité de l'ITW de Pierre Bouvier, le président de l'union des commerçants bisontins.