Auxerre, France

Dans les rues d'Auxerre, de nombreux commerçants réclament des changements. Réformer la durée des soldes est une bonne idée selon Magalie Réboli, qui tient un magasin de prêt-à-porter féminin dans le quartier de l'horloge d'Auxerre: " Si ça durait , trois ou quatre semaines, ce serait grandement suffisant. Je démarre à - 30 ou - 40 % et dès la troisième ou quatrième semaine on est déjà en troisième démarque. Après, les dix, quinze derniers jours ne servent pas à grand chose."

"Des soldes plus ramassés, pourquoi pas", ajoute sa consoeur de la rue du temple, Sylvie De Bono, mais pour elle, il faut surtout encadrer les ventes privées :" Les petits commerçants effectivement ont du mal à suivre ce mouvement de promotion qui dure jusqu'au 31 décembre avec des rabais jusqu'à - 70 %, après les soldes ne veulent plus rien dire."

Les petits commerçants ont du mal à suivre après les ventes privées - Sylvie, de la boutique Alain Ginestet

Confirmation avec cette cliente, Caroline. Pour elle, les soldes, n'ont plus tellement de sens: "Je trouve que les ventes privées sont beaucoup plus avantageuses. J'avais vu un petit haut qui était bien sympa. Je l'ai acheté pendant les ventes privées. Je l'ai eu à -40 % alors qu'il était à - 20 % en solde, nous on attend plus les soldes."

Les ventes privées sont beaucoup plus avantageuses - Caroline, une cliente

Autre tendance lourde, évidemment, les soldes sur Internet, qui séduisent désormais plus de 4 français sur 10. Les soldes d'hiver débutent en France ce mercredi et vont durer jusqu'au 20 février, soit près de six semaines.