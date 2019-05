Pourquoi les commerces montpelliérains n'auront-ils pas de subventions de l'État suite au mouvement des Gilets jaunes ?

Montpellier, France

Les commerçants du centre-ville de Montpellier ne toucheront rien des 5,5 millions d'euros proposés par l'État afin de revitaliser et d'animer les commerces après les manifestations des Gilets jaunes. 34 villes ont été choisies. Pour en faire partie, les collectivités territoriales devaient faire remonter avant le 30 mars un "dossier d'animation des commerces" mené par les acteurs économiques locaux. Et Montpellier n'a pas candidaté. "Les associations de commerçants et la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) n'ont proposé aucun projet concret", argumente le maire de Montpellier, Philippe Saurel.

Je ne vais pas aller dans le bureau du maire pour chercher un dossier

Mais pour André Deljarry, le président de la CCI, si rien n'a été proposé, c'est normal : le maire ne l'a même pas mis au courant de cette opération de l'État. "Quand Mr Saurel monte à Paris pour une réunion sur ces subventions, il revient avec un dossier. Mais je n'en ai jamais eu connaissance. Je ne peux pas aller dans le bureau du maire pour chercher un dossier. Mais s'il m'appelle pour le remplir, je le remplis !", se défend-il.

Difficile de savoir qui dit vrai. En attendant, certains commerçants, touchés par la baisse de leur chiffre d'affaire, ont commencé à licencier.