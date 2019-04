Les commerçants de Belfort ont désormais un site internet

La ville de Belfort lance une plateforme internet à destination des commerçants de la ville. Le site internet, entièrement financé par la municipalité et piloté par les services de la Poste, aura pour but d'attirer de nouveaux clients, et de contrer la concurrence du e-commerce.

"Mavillemonshopping.fr" : voici donc le nouveau site des commerçants de Belfort lancé durant la deuxième semaine des vacances de Pâques par la municipalité. Une cinquantaine de commerçants sont déjà présents sur la plateforme affirme Florence Besançenot, adjointe à la mairie de Belfort en charge du commerce : "Vêtements, bijoux, décoration et même fromager. Chaque commerçant aura une vitrine digitale. Le but pour eux, c'est d'avoir un nouveau canal de vente, gagner en visibilité sur Belfort mais aussi en dehors de Belfort, et donc de gagner un chiffre d'affaires supplémentaire. Le but est également de pallier à la concurrence du e-commerce".

Un site internet développé et géré par La Poste

La plateforme, entièrement financée par la ville à hauteur de 24.600 euros, est développé, mis en ligne et animé par les services de La Poste. Les commerçants n'auront rien à débourser affirme Florence Besançenot, adjointe à la mairie de Belfort en charge du commerce : _"_chaque enseigne choisira des articles phares qu'elle a envie de mettre en avant pour présenter son commerce. Il y aura des ambassadeurs : ce sont des blogueurs qui ont une certaine influence sur le web, qui viendront mettre en avant l'article coup de cœur qu'ils auront envie de mettre en lumière sur le site. (...) La Poste sera en capacité de livrer des articles le jour même de l'achat pour les habitants de Belfort et de la première couronne, pour un montant de 5 euros". La Poste pourra également livrer des produits frais.