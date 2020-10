Juste avant l'intervention du président de la République à la télévision et à la radio pour annoncer les nouvelles mesures dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, les commerçants ont été consultés par les ministres. Dijon était représenté par Denis Favier, le président de Shop In Dijon

Les commerçants de Dijon et des métropoles consultés avant l'intervention d'Emmanuel Macron

L’association nationale Commerçants et Artisans des Métropoles de France, dont le président de l'association Shop In Dijon, Denis Favier est le vice président, était conviée à la réunion téléphonique des Ministres Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, Alain Griset, Olivier Dussopt, Cédric O, Olivia Grégoire, Jean-Baptiste Lemoyne, Elisabeth Borne, Julien Denormandie et Roselyne Bachelot, pour faire un point sur la situation économique en pleine crise COVID 19 ce mercredi 28 octobre à 16h30, à quelques heures de la prise de parole du Président de la République.

Consulter les représentations des professionnels nationaux

Dès le début de la réunion, le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance a annoncé la gravité de la situation et que l’épidémie n’est pas sous contrôle. Il fallait donc prendre des mesures drastiques. Avant les annonces du Président de la République, toutes les décisions n'étaient pas arrêtées. C’est pourquoi les Ministres étaient tous présents pour écouter les demandes des fédérations.

Des demandes communes, tous secteurs confondus

L’ensemble des Fédérations sont unanimes sur les mesures à mettre en place afin de conserver une activité après des professionnels :

- Conserver l’ouverture des commerces surtout pour la période de Fêtes de fin d’année arrivant.

- Appuyer les commerçants sur les loyers des surfaces commerciales. Par exemple, un crédit d’impôts de 3 mois pour 3 mois de loyers offerts.

- Prolonger les aides actuelles auprès des professionnels, notamment le remboursement des PGE sur un plus long terme : 1 + 1 + 4, si demande faite avant date anniversaire.

- Trouver des solutions concernant les pertes d’exploitations.

- Tous proposent de durcir et de faire respecter les mesures sanitaires dans les commerces

La Position CAMF

Denis FAVIER, vice-Président CAMF, demande à Bruno Le Maire si des mesures vont être prises en faveur du commerce en ligne :

- Le Gouvernement va-t-il réguler la consommation des GAFA au profit des initiatives locales, de proximité ?

- Des mesures d’aides et d’accompagnements vont-elles être mises en place en urgence pour aider les commerçants indépendants pour accéder à ses outils de consommation web ? Premier acte de consommation pendant le confinement.

- Quels accompagnements en communication pour inciter à préférer le local… ?

Bruno Le Maire entend, a pris note et transmis au Président de la République avant son intervention de ce mercredi soir. Il a insisté sur l’impossibilité d’ouvrir les Grands et Moyennes Surfaces en fermant certains rayons. Cependant Le Ministre plaide pour la non fermeture des commerces.