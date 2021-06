Les commerçants de la rue Bersot fêtent la nouvelle étape du déconfinement à Besançon

Les commerçants de la rue Bersot, dans le centre-ville de Besançon, dans le Doubs, ont installé des ballons de baudruche sur leurs devantures, pour fêter la fin des jauges en terrasse et la réouverture des intérieurs de bars et de restaurants. Samedi 12 juin, une chasse aux trésors sera organisée.

"Gonflée !", c'est le nom de l'opération imaginée par les commerçants de la célèbre rue festive de Besançon, dans le Doubs, la rue Bersot. Patrons de bars, de restaurants et d'autres commerces ont installé des ballons de baudruche sur leurs devantures pour fêter la nouvelle étape du déconfinement.

"Chasse aux ballons" samedi 12 juin

Fin des jauges en terrasse, réouverture des intérieurs des bars et restaurants, couvre-feu repoussé à 23 heures...et chasse aux trésors samedi 12 juin, la rue est en fête. "Samedi,, on va cacher des ballons chez les commerçants et il y aura des surprises pour les clients qui en trouve", explique Zakia El Beggar, patronne de "La Fibule" et instigatrice de l'installation des ballons.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



