Les commerçants de Modane créent un unique site internet pour vendre leurs produits

Les commerçants de Modane, en Maurienne, proposent aux habitants de la vallée de faire du lèche-vitrine virtuel. Ils ont créé un site internet unique : gpcm.fr. Une sorte de "vitrine virtuelle" référençant les produits de 16 commerçants. "Initialement, le lancement était prévu le 15 novembre", explique Jean-Luc Viart, le vice-président du Groupement des professionnels du canton de Modane. "Mais le reconfinement nous a convaincu de le faire plus tôt."

En quoi consiste cette plateforme destinée à faire de la vente ?

Et bien dessus, on va retrouver tous les produits et toutes les offres des commerçants, et dans un autre onglet la possibilité de sélectionner une seule enseigne, de voir ses produits et de commander en ligne puis de se faire livrer.

Le fait de devoir fermer vos boutiques avec le confinement a accéléré le lancement du site ?

C'est une idée qui était dans les cartons depuis pas mal de temps, mais ce qu'il nous manquait, c'était l'outil. Pour certains, l'outil numérique est quand même difficile à maîtriser. Mais comme on avait déjà une carte de fidélité commune à tous les commerçants du groupement, le prestataire qui s'en charge nous a proposé de mettre en place ce "marché virtuel" pour pouvoir mettre nos produits en ligne sans grande connaissance technique.

Jean-Luc Viart dans son magasin de photo de Modane. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Vous pensez que ça peut marcher ?

De toute façon, c'est un système de vente qui est incontournable aujourd'hui. L'objectif n'est pas de concurrencer les grosses enseignes de la vente sur internet, mais c'est une offre alternative à la vente en magasin, même si selon moi, elle a encore de beaux jours devant elle, parce qu'il y a ce côté sympathique et convivial de la discussion avec le commerçant.

Ces ventes en ligne vont-elles vous aider à passer le cap du confinement ?

Crise ou pas crise, on est obligé d'y aller. C'est sûr que ça ne va pas replacer le magasin physique, mais c'est un canal de distribution innovant pour les petits commerces. Aujourd'hui, c'est essentiel si on veut survivre.