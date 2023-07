Les commerçants de Montpellier inquiets après les pillages, certains gérants dorment dans leur boutique

Des tags, des vitres brisées, rue de la Loge, et Grand Rue Jean Moulin, les commerçants sont abasourdis après les pillages à répétition dans le centre-ville. En tout, 16 commerces vandalisés, dont 6 ont subi des pillages dans la nuit de vendredi à samedi. Pour se rendre compte des dégâts, Odette Daudé, présidente de l'association des commerçants de l'Ecusson, fait le tour des magasins depuis samedi pour avoir le sentiment des gérants "C'est catastrophique, les commerçants sont choqués. Nous sommes dans des bâtiments anciens avec du gaz, ça peut être très dangereux". Dans un communiqué la CCI de l'Hérault dénoncent aussi ces actes de vandalisme "Les élus de la CCI Hérault et moi-même condamnons fermement les attaques perpétrées contre nos commerces. Ces actes ciblent des femmes et des hommes qui ont consacré tout leur investissement dans leurs entreprises."

"On dort dans notre boutique"

Des gérants ont décidé de camper dans leur magasin tout le week-end pour éviter le pire et dissuader les voleurs. Les gérants de Dewatcher, la plus vieille boutique de Montpellier, ont donc pris une décision drastique : "On a mis un matelas et avec mon père on va dormir dans notre boutique encore quelques jours. C'est notre bébé, c'est notre gagne-pain" explique Wim. Juste à côté, le bijoutier Fabien Lignon, n'a pas dormir de la nuit "Je suis resté devant mes caméras de surveillance et j'ai rangé dans les coffres tous les bijoux". Un sentiment d'insécurité global et pas question de penser aux soldes assure Odette Daudé. "Nous n'avons pas la tête à ça, il faut penser d'abord à sauver nos biens, nos locaux et ensuite essayer de faire revenir les clients et les touristes".